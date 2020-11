Calciomercato – Il PSG vuole Eriksen: l’Inter non chiude la porta. Via solo a titolo definitivo (Di lunedì 2 novembre 2020) Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio Arrivato nel mercato di gennaio, Christian Eriksen all’Inter non ha avuto l’impatto che ci si aspettava. Ora, però, il suo futuro in nerazzurro è più che mai in bilico e a gennaio potrebbe arrivare la cessione: su di lui c’è il PSG. “L’ex Tottenham e il suo entourage accarezzano l’idea di fare le valigie a metà stagione, anche perché nelle ultime settimane l’opzione Paris Saint-Germain è tornata viva. Si parla di prestito, una formula che irrigidisce i vertici interisti, soprattutto la proprietà: Steven Zhang ha detto chiaramente a Marotta e Ausilio che non intende cedere i suoi giocatori a titolo temporaneo, come già successo per Radja Nainggolan con ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Christianpotrebbe lasciare l’Inter a gennaio Arrivato nel mercato di gennaio, Christianall’Inter non ha avuto l’impatto che ci si aspettava. Ora, però, il suo futuro in nerazzurro è più che mai in bilico e a gennaio potrebbe arrivare la cessione: su di lui c’è il PSG. “L’ex Tottenham e il suo entourage accarezzano l’idea di fare le valigie a metà stagione, anche perché nelle ultime settimane l’opzione Paris Saint-Germain è tornata viva. Si parla di prestito, una formula che irrigidisce i vertici interisti, soprattutto la proprietà: Steven Zhang ha detto chiaramente a Marotta e Ausilio che non intende cedere i suoi giocatori atemporaneo, come già successo per Radja Nainggolan con ...

