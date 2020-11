Apple Store chiusi in Italia nel weekend: la lista orari aggiornata per il Coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) L’esperienza di acquisto di un nuovo prodotto Apple non sarebbe la stessa fuori da un Apple Store. Soprattutto ora che i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili per essere portati a casa da una manciata di settimane, in attesa del grande debutto dei modelli Mini e Pro Max – in arrivo il prossimo 13 novembre. E se è vero che i melafonini sono inevitabilmente andati a ruba un po’ ovunque – tanto da far registrare veri e propri sold-out in diversi negozi fisici e online -, allo stesso modo anche il colosso di Cupertino ha dovuto far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus sul territorio Italiano. Le restrizioni messe in campo da Regioni e Governi per fare fronte alla seconda ondata di contagi hanno infatti costretto l’azienda americana a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) L’esperienza di acquisto di un nuovo prodottonon sarebbe la stessa fuori da un. Soprattutto ora che i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili per essere portati a casa da una manciata di settimane, in attesa del grande debutto dei modelli Mini e Pro Max – in arrivo il prossimo 13 novembre. E se è vero che i melafonini sono inevitabilmente andati a ruba un po’ ovunque – tanto da far registrare veri e propri sold-out in diversi negozi fisici e online -, allo stesso modo anche il colosso di Cupertino ha dovuto far fronte all’emergenza sanitaria dasul territoriono. Le restrizioni messe in campo da Regioni e Governi per fare fronte alla seconda ondata di contagi hanno infatti costretto l’azienda americana a ...

Alcuni dei computer più venduti di Apple sono indicati in consegna a fine novembre o addirittura a dicembre: su Apple Store online negli Stati Uniti ma anche in Italia e altrove, diversi modelli di ...

Il mese scorso, alcuni utenti ci avevano scritto preoccupati perché i loro AirPods Pro producevano strani rumori gracchianti e statica, ma al tempo purtroppo non avevamo grossi consigli da elargire ...

