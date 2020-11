All’asta la collezione 1985 Domaine de la Romanée-Conti di Pinchiorri (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 6 dicembre si terrà a Ginevra “Kingdoms” di Baghera Wines, una vendita all’asta sans-pareil comprendente l’unica collezione 1985 Domaine de la Romanée-Conti di grandi formati da 6 e 3 litri con etichette numerate, proveniente dal ristorante Enoteca Pinchiorri di Firenze. Il valore stimato? Dai 10 ai 160 mila franchi svizzeri. Saranno battuti La Tâche, Romanée-Saint-Vivant, Grands-Echézeaux ed Echézeaux. Il catalogo onora anche una collezione svizzera privata contenente 1.200 bottiglie e grandi formati di Domaine Prieuré-Roch, Domaine Jean-Yves Bizot, Domaine Comte Georges de Vogüé, Domaine Leflaive, Domaine ... Leggi su winemag (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 6 dicembre si terrà a Ginevra “Kingdoms” di Baghera Wines, una vendita all’asta sans-pareil comprendente l’unicade la Romanée-di grandi formati da 6 e 3 litri con etichette numerate, proveniente dal ristorante Enotecadi Firenze. Il valore stimato? Dai 10 ai 160 mila franchi svizzeri. Saranno battuti La Tâche, Romanée-Saint-Vivant, Grands-Echézeaux ed Echézeaux. Il catalogo onora anche unasvizzera privata contenente 1.200 bottiglie e grandi formati diPrieuré-Roch,Jean-Yves Bizot,Comte Georges de Vogüé,Leflaive,...

