Traffico Roma del 01-11-2020 ore 08 | 30

(Di domenica 1 novembre 2020) Luceverdeuna buona domenica Ben ritrovati dal redazione continua ad essere scarsa circolazione sulla rete viaria della capitale da oggi entrano in funzione le telecamere per il controllo delle corsie preferenziali in viale Regina Margherita lungo Corso Vittorio Emanuele in via Labicana sanzioni automatiche Quindi in caso di violazione da parte dei veicoli non autorizzati sempre da oggi è fino al 31 ottobre del prossimo anno scade la blocco delall’interno della ZTL dell’anello ferroviario Fermi gli autoveicoli a benzina Euro 2 gli autoveicoli diesel Euro 3 i ciclomotori e motoveicoli Euro 1 entri nella fascia verde stop ai veicoli a benzina fino ad Auro uno è i diesel fino ad Euro 2 per tutte le notizie sutrasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate ...