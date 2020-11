Torta cioccolato e zucca | 4 varianti golosissime

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 novembre 2020) La zucca nei dolci va senza dubbio abbinata alle spezie come cannella e zenzero, al burro, allo zucchero di canna… e, decisamente, al cioccolato fondente: dolce e aromatica lei, caldo e avvolgente lui. Certo, potete scegliere anche il cioccolato bianco per creare dessert particolari e di una sfumatura più pastello, ma dovrete bilanciare molto bene gli ingredienti per evitare che questo copra la zucca. Ma facciamo un piccolo passo indietro.