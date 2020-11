Spezia-Juventus | ecco le formazioni ufficiali | fuori Kulusevski | dentro Buffon

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Appuntamento alle 15:00 al Manuzzi di Cesena per. Appena comunicate ledi giornata dalle due compagini. Per la Vecchia Signora qualche novità a centrocampo, infatti Pirlo decide di passare ad un 3-5-2 smentendo i due probabili moduli ipotizzati nel pre-match, ovvero il 4-4-2 e il 3-4-1-2. A restare in panchina saràche farà spazio sulle fasce a Chiesa e Cuadrado, e in attacco a Paulo Dybala al fianco di Morata. Centrocampo folto, quello bianconero, con McKennie e Bentancur davanti al più basso Arthur nella mediana disegnata dal Maestro. In difesa sorpresa tra i pali, dove giocherà, mentre i 3 centrali davanti al portiere italiano saranno Demiral, Bonucci e Danilo. LEGGI ANCHE: ...