Si stacca placca di ghiaccio sul Gran Sasso | gravi due alpinisti

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 1 novembre 2020) Stavano scalando in cordata ilsul versante settentrionale del Cornode, a quota 2.700 metri, quando si èta unadia causa del vento. L'incidente ha coinvolto due, di 16 e 27 anni. Il primo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, il secondo versa in condizioni serie.