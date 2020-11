Setien | “Al Barcellona non sono stato me stesso Messi è difficile da gestire”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 novembre 2020) Quiqueha allenato ilper metà della scorsa stagione, dopo l’esonero di Valverde. Vicente Del Bosque, che ha vinto un Mondiale e un Europeo sulla panchina della nazionale spagnola, l’ha interviper El Pais. In ogni spogliatoio ci16-18 giocatori che si impegnano al massimo e 4-5 che non hanno quell’entusiasmo. Poi ce neun paio cheproprio complicati. Ècosì in tutte le squadre che ho allenato. Ma ho sempre detto la verità: se un calciatore non gioca e chiede spiegazioni, bisogna essere onesto. La leadership si guadagna col tempo, i giocatori hanno le orecchie aperte fin da subito. Penso chesia il migliore di tutti i tempi. Cistati ...