Scuola, la mamma derisa da De Luca: "Il governatore ha offeso un intero popolo" (Di domenica 1 novembre 2020) Gabriele Laganà La signora presa di mira dal governatore ha raccontato cosa stanno provando i figli in questi giorni e ha attaccato De Luca per aver chiuso le scuole È cosa nota che al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, piaccia fare battute, anche pesanti e provocatorie. È ormai famosa la sua frase, fatta al tempo del lockdown, sui laureandi che volevano festeggiare e il lanciafiamme da usare per evitare i party. In fondo anche questo potrebbe essere stato un elemento che ha contribuito alla sua fama e al suo successo elettorale conseguito lo scorso settembre. De Luca sa che i suoi pensieri espressi in modo canzonatorio e a tratti dissacrante incontrano il favore di una parte dell'opinione pubblica. E così non risparmia battute. Non è raro ...

