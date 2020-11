Sampdoria | Ranieri | “La salvezza resta il nostro obiettivo Cresciuti mentalmente”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 2 novembre 2020) Lanon riesce a conquistare i tre punti dopo un derby combattuto contro il Genoa. I blucerchiati sbattono contro il palo di Keita nella ripresa.LE PAROLE DIIl tecnico dei blucerchiati Claudioanalizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo una grande squadra. Chiedo ai ragazzi di dare il massimo. I gruppi vincenti si riconoscono da questo: vogliono sempre di più. Il Genoa si è chiuso bene e nel palleggio era messo meglio di noi. Il primo tempo penso sia stato pari, ma nella ripresa avremmo meritato di più noi. Quando non si vince è importante non perdere. C'è tanta voglia di far bene. L'anno scorso siamo stati un anno sott'acqua. Non ne venivamo fuori. Dopo il lockdown ci siamo salvati con tre giornate d'anticipo. Per questo arriviamo ai 40 punti ...