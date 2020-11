Rocco Barocco ricoverato per Covid: l’età preoccupa (Di domenica 1 novembre 2020) Rocco BaRocco è stato ricoverato in ospedale a seguito della sua positività al Covid. Il famoso stilista si trova da qualche giorno sotto osservazione a Napoli. Risale a qualche giorno… Questo articolo Rocco BaRocco ricoverato per Covid: l’età preoccupa è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 1 novembre 2020)Baè statoin ospedale a seguito della sua positività al. Il famoso stilista si trova da qualche giorno sotto osservazione a Napoli. Risale a qualche giorno… Questo articoloBaper: l’etàè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LO STILISTA - Rocco Barocco positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale a Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: LO STILISTA - Rocco Barocco positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale a Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LO STILISTA - Rocco Barocco positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale a Napoli - napolimagazine : LO STILISTA - Rocco Barocco positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale a Napoli - apetrazzuolo : LO STILISTA - Rocco Barocco positivo al Covid-19, ricoverato in ospedale a Napoli -