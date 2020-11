Robert Downey Jr. indossa il costume di Doctor Strange in un nuovo post social (Di domenica 1 novembre 2020) Per celebrare la festa di Halloween, Robert Downey Jr. ha pubblicato sui social una breve clip che lo ritrae con il costume di Doctor Strange. Robert Downey Jr. ha augurato un felice Halloween ai suoi followers condividendo una breve clip risalente al momento in cui ha indossato il costume di Doctor Strange sul set di Avengers: Infinity War. Se c'è qualcuno che sa come intrattenere al meglio i propri seguaci sui social, quello è sicuramente Robert Downey Jr. Con la clip condivisa nelle scorse ore su Instagram, l'attore è tornato a far fantasticare tutti i fan del Marvel Cinematic Universe che hanno potuto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) Per celebrare la festa di Halloween,Jr. ha pubblicato suiuna breve clip che lo ritrae con ildiJr. ha augurato un felice Halloween ai suoi followers condividendo una breve clip risalente al momento in cui hato ildisul set di Avengers: Infinity War. Se c'è qualcuno che sa come intrattenere al meglio i propri seguaci sui, quello è sicuramenteJr. Con la clip condivisa nelle scorse ore su Instagram, l'attore è tornato a far fantasticare tutti i fan del Marvel Cinematic Universe che hanno potuto ...

A proposito di Iron Man: qui trovate le confessioni di Robert Downey Jr. da Letterman sul suo rapporto con alcol e droghe; per il futuro, intanto, è stato confermato l'arrivo di un Avengers tutto ...

Se ciò non bastasse, il tuner ha modificato una BMW 3.0 CS nientemeno che per Robert Downey Jr, famoso attore che ha interpretato Iron Man. Persino Ralph Gilles di FCA è un cliente di questa azienda.

