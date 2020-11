Real Madrid-Inter: arbitra il francese Clement Turpin (Di domenica 1 novembre 2020) La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. La sfida tra Real Madrid e Inter sarà diretta dal francese Clément Turpin, che sarà coadiuvato dai guardalinee Danos e Gringore. In veste di IV uomo ci sarà Schneider, mentre al VAR, assistito da Letexier, ci sarà Brisard. FOTO Alchetron L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) La UEFA ha reso note le designazionili per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. La sfida trasarà diretta dalClément, che sarà coadiuvato dai guardalinee Danos e Gringore. In veste di IV uomo ci sarà Schneider, mentre al VAR, assistito da Letexier, ci sarà Brisard. FOTO Alchetron L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

