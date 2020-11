Quando passava il «Gamba de lègn» Il mitico (e traballante) trenino a vapore (Di domenica 1 novembre 2020) Da Storylab.it una carrellata di immagini del «Gamba de lègn», storico tram a vapore che tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento collegò Bergamo a Monza. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 1 novembre 2020) Da Storylab.it una carrellata di immagini del «de lègn», storico tram ache tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento collegò Bergamo a Monza.

werjew1 : @mickyCREE Ho seguito il gf dalla prima puntata, quando ancora c’erano franceska e Myriam, Francesco la maggior pa… - ebuggato : Avevo il porcodio in gola quando ho visto che non la passava a Morata, gran gol però - zoxzini : @stanzablu_ fra e tommy che hanno dormito insieme per settimane, anche quando tommy passava male in puntata ?????? - Merlot_Prosecco : @Casellabooksweb per tutti noi era cosi anche quando lo vedevamo in altri film anche quando il tempo passava..è stato davvero un highlander - gxallavichx : Il terzo giorno invece siamo stati a Barcellona e tra una cosa e l'altra abbiamo visto la città in 2 ore perché ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando passava Quando passava il «Gamba de lègn» Il mitico (e traballante) trenino a vapore L'Eco di Bergamo Dpcm, domani Conte in Aula alla prova del voto

Chi tiene il pallottoliere parte dal conto fatto un paio di settimane fa quando, nonostante le numerose assenze per ... E anche la decisione di passare in Parlamento prima di firmare il dpcm - e non, ...

Covid, la giravolta dei governatori sulla scuola: a giugno volevano il rientro senza protezioni, oggi il 100% di didattica a distanza

Sembra passato un secolo da quando le Regioni chiedevano di tornare in classe senza mascherina anche per i bambini dai sei anni in su, senza alcun ingresso scaglionato, senza plexiglas. Eppure era giu ...

Chi tiene il pallottoliere parte dal conto fatto un paio di settimane fa quando, nonostante le numerose assenze per ... E anche la decisione di passare in Parlamento prima di firmare il dpcm - e non, ...Sembra passato un secolo da quando le Regioni chiedevano di tornare in classe senza mascherina anche per i bambini dai sei anni in su, senza alcun ingresso scaglionato, senza plexiglas. Eppure era giu ...