Nicolò Rovella | un giovane talento pronto per il “Derby della Lanterna”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 novembre 2020) Nicolò(Photo by Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images)Questa sera la città di Genova si ferma per l’evento sportivo più importanteLiguria. Genoa e Sampdoria, infatti, daranno vita alla stracittadina denominata “DerbyLanterna“. Una delle sfide più calde e storiche del nostro calcio. La gara, ovviamente, non è importante soltanto per i tre punti in palio: la rivalità tra le due tifoserie, infatti, aggiunge quel pizzico di pepe che rende il match fondamentale per la continuazionestagione. I padroni di casa sembrano favoriti in virtù degli ultimi risultati ma i rossoblu vogliono svoltare l’avvio balbettando di campionato tentando di sorprendere gli avversari. La gara del “Marassi” sarà speciale anche per ...