"Mi sento bene", nel giro di 24 ore 52enne muore di Coronavirus (Di domenica 1 novembre 2020) Un uomo che lavorava per B&M ha detto alla sua famiglia che si sentiva meglio, il giorno dopo essere risultato positivo al test per il Coronavirus, ma è morto il giorno dopo. Carl Handley, 52 anni, è morto a Ysbyty Glan Clwyd, in Galles, il 25 ottobre. Aveva mostrato i sintomi del Coronavirus e … L'articolo "Mi sento bene", nel giro di 24 ore 52enne muore di Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

