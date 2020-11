Lopalco: 'Servono misure rapide, prima si prendono, minore sarà la durata' (Di domenica 1 novembre 2020) Parole chiare: ''Io sono per misure nazionali. Qualunque misura più precocemente viene presa, maggiore è la sua efficacia. E probabilmente sarà anche minore la durata. Se chiudiamo subito la scuola e ... Leggi su globalist (Di domenica 1 novembre 2020) Parole chiare: ''Io sono pernazionali. Qualunque misura più precocemente viene presa, maggiore è la sua efficacia. E probabilmente; anchela. Se chiudiamo subito la scuola e ...

L'epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia: "Se chiudiamo subito la scuola e si fa subito il lockdown potremo far tornare prima i nostri ragazzi a scuola e fare acquisti a Natale''.

