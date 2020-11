Liga, poker della Real Sociedad che torna in testa (Di domenica 1 novembre 2020) poker della Real Sociedad sul campo del Celta Vigo, 4-1 il punteggio finale in favore della squadra basca. Ospiti subito avanti con la rete di David Silva al minuto numero 24. Poco dopo la mezz’ora il raddoppio firmato Oyarzabal. Nella ripresa Willian Jose chiude la gara, anche se Iago Aspas, su rigore, prova a mettere un po’ di pressione alla Real Sociedad. Ci pensa ancora Willian Jose, che segna la sua personale doppietta e chiude la gara. Baschi nuovamente al comando della Liga spagnola con 17 punti, un punto avanti al Real Madrid che è a 16. Atletico a 14 ma deve recuperare due partite. Il Barcellona è a 8. Foto: Twitter Real Sociedad L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020)sul campo del Celta Vigo, 4-1 il punteggio finale in favoresquadra basca. Ospiti subito avanti con la rete di David Silva al minuto numero 24. Poco dopo la mezz’ora il raddoppio firmato Oyarzabal. Nella ripresa Willian Jose chiude la gara, anche se Iago Aspas, su rigore, prova a mettere un po’ di pressione alla. Ci pensa ancora Willian Jose, che segna la sua personale doppietta e chiude la gara. Baschi nuovamente al comandospagnola con 17 punti, un punto avanti alMadrid che è a 16. Atletico a 14 ma deve recuperare due partite. Il Barcellona è a 8. Foto: TwitterL'articolo proviene ...

Il Cadice batte l'Eibar. Il Real batte l'Huesca e si porta in vetta. L'Atlético tiene il passo vincendo sul campo dell'Osasuna. Pari Barcellona.

Liga: il Real Madrid scaccia le polemiche, 4-1 all'Huesca. Barcellona fermato sul pari dall'Alaves

I Blancos, in attesa che scenda in campo la Real Sociedad, salgono al comando del campionato spagnolo. Hazard, in campo dal 1', apre le marcature, poi una ...

