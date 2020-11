Lampo Samp con Jankto | pari del Genoa con Scamacca | il derby finisce 1-1

Leggi su itasportpress

(Di domenica 1 novembre 2020) Botta e risposta a Marassi. Ildi Genova era attesissimo da entrambe le parti e c'erano grandi aspettative. La stracittadina non ha deluso condoria eimpegnate in un duello serratissimo.1-1.LA GARALa sfida si infiamma già nel primo tempo. Al 5' Padev va al tiro: conclusione smorzata e palla che sfiora la porta di Audero. Appena riesce, però, è ladoria a colpire.avanza palla al piede, salta Criscito e batte Perin sul secondo palo. Ilnon si arrende e risponde in maniera veemente. Prima Audero si supera con un miracolo sul colpo di testa di Zapata. Poi il portiere deve capitolare sulla conclusione diche riceve palla e si gira improvvisamente battendo l'estremo difensore. Sul ...