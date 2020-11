L’allarme negazionismo del Cts | “In 3 milioni stanno violando la quarantena”

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 novembre 2020) Isolamento domiciliare? Non tutti lo prendono sul serio. Secondo il Cts sarebbero circa tregli italiani che violano la quarantena imposta perché entrati in contatto con positivi. Lo riporta La Stampa.In questo momento in Italia ci sono 331 mila persone positive in isolamento domiciliare. «Per ciascuna di loro - racconta una fonte tra le più autorevoli del Cts - ci sono almeno 10 di contatti stretti che dovrebbero essere in quarantena». In pratica, come minimo 3e 300 mila persone.Considerando il numero di tamponi effettuati, stando alle regole, scrive il quotidiano, circa 6di italiani dovrebbero essere in isolamento domiciliare, ma i numeri effettivi sono ovviamente differenti. “A questo punto sarebbe meglio imporre direttamente la quarantena di 14 giorni ai contatti ...