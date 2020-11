Klopp: «È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown» – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Jurgen Klopp ha parlato dell’importanza del calcio in questo periodo difficile Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di quanto il calcio sia importante per le persone in questo momento difficile causato dal Covid-19. «Ovviamente quello che vogliamo è continuare a giocare a calcio e credo che abbiamo dimostrato di poter mantenere la bolla più o meno sicura. Poi ci sono dei casi, tutti hanno dei casi, questa è la situazione in cui ci troviamo. Ma siamo riusciti a isolarli abbastanza in fretta. Non c’è stata diffusione, queste cose non sono ancora successe. durante un lockdown è importante che le persone possano continuare a fare cose che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Jurgenha parlato dell’importanza delin questo periodo difficile Jurgen, allenatore del Liverpool, ha parlato di quanto ilsiaper le persone in questo momento difficile causato dal Covid-19. «Ovviamente quello che vogliamo è continuare a giocare ae credo che abbiamo dimostrato di poter mantenere la bolla più o meno sicura. Poi ci sono dei casi, tutti hanno dei casi, questa è la situazione in cui ci troviamo. Ma siamo riusciti a isolarli abbastanza in fretta. Non c’è stata diffusione, queste cose non sono ancora successe.unche le personeno continuare a fare cose che ...

Niko_Guida : @TUTTOJUVE_COM Per alcuni tifosi vincere lo scudetto ogni santo anno è diventata la normalità, ma la storia dice ch… - fstvrgrnr : @vincenzodesa @LePortinaie È la cosa più importante e la più difficile. Non so se Pirlo sarà Klopp o Maifredi, non… - RedGiorgio81 : #Liverpool buona ripresa, anche se la squadra è ancora poco brillante. Secondo me sta anche pagando la poca prepara… - Lifippo97 : @LandiaInter @Ngoppejammeja Secondo e più importante. Il Liverpool di klopp è una bella storia ma va raccontata per… - leo1908MI : RT @marifcinter: Conte: 'Noi dobbiamo dare sempre il 110%. A volte questo produce risultato, a volte no. Prendiamo come esempio il Liverpoo… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp importante Klopp: "Van Dijk? Lo aspetteremo come una moglie aspetta il marito che è in prigione" Sky Sport Klopp: «È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato dell’importanza del calcio in questo periodo difficile Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di quanto il calcio sia importante per le persone in questo momento di ...

Klopp: ''È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown''

Il tecnico del Liverpool sull'importanza del calcio in momenti delicati come il lockdown in cui sta per rientrare il Regno Unito.

Jurgen Klopp ha parlato dell’importanza del calcio in questo periodo difficile Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di quanto il calcio sia importante per le persone in questo momento di ...Il tecnico del Liverpool sull'importanza del calcio in momenti delicati come il lockdown in cui sta per rientrare il Regno Unito.