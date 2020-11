Juventus-Napoli, fissata la data dell'udienza presso la Corte Sportiva d'Appello: tutto verrà deciso in un giorno (Di domenica 1 novembre 2020) L'udienza presso la Corte Sportiva d'Appello in merito al 'caso' Juventus-Napoli è stata fissata per il 9 novembre 20202 Leggi su 90min (Di domenica 1 novembre 2020) L'lad'in merito al 'caso'è stataper il 9 novembre 20202

capuanogio : ???? La posizione nel #rankingUefa delle squadre italiane iscritte in questa stagione alle coppe europee: 4°… - Radio1Rai : Tanti auguri a Diego Armando #Maradona, 60 anni. A #Radio1 vogliamo omaggiarlo con una storica radiocronaca di… - ZZiliani : Agnelli preoccupato: un altro passo indietro rispetto a Juventus-Napoli 3-0. #JuveBarca #JuventusBarcellona - peraltamaxi10 : #SerieA fecha 6 | Dom 1 Nov 08:30 Udinese vs. Milan 11:00 Spezia vs. Juventus 11:00 Torino vs. Lazio 14:00 Napol… - zazoomblog : Juventus Napoli il ricorso azzurro: spuntano la data e il nome del giudice - #Juventus #Napoli #ricorso #azzurro: -