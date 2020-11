Italia si | Al Bano fa un appello alla figlia Jasmine “La droga lasciala agli altri”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 1 novembre 2020) Alè innamoratissimo dei suoi figli e, come ha sempre tenuto a precisare lui, non fa differenza tra quelli di primo e di secondo letto. Per lui sono tutti uguali e da lontano, perché ormai sono adulti e ognuno ha preso la propria strada, li segue sempre. Con alcuni ha un rapporto buono, con altri un po’ teso. Tra tutti, pare che con Yari abbia il rapporto più conflittuale . Infatti, Yari, che è legatissimo a mamma Romina, ha rivelato che ad Alnon lo chiama papà ma con il suo nome. Ale il rapporto con Yari Alè un padre molto presente che, però, dopo la separazione da Romina, come accade spesso, ha avuto rapporti a volte un po’ tesi con i figli. Forse, chi ne ha risentito di più della separazione tra i genitori è stato ...