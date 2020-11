Il trucchetto segreto per ottenere più succo quando si spreme il limone

Leggi su virali.video

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ilè un albero da frutto, ed il suo nome è utilizzato sia per riferirsi alla pianta che al frutto che cresce da questa. Secondo alcuni studi, pare che ilsia un ibrido, nato dall’incrocio dell’arancio amaro e del cedro. Il frutto del, si presenta giallo all’esterno e di un giallo quasi trasparente all’interno, di forma solitamente ovale. In Italia viene coltivato soprattutto sul lago di Garda e in modo particolare in Sicilia, Calabria e Campania. I limoni sono ricchi di vitamina C, risultano essere grandi alleati per il sistema immunitario, in quanto contiene al suo interno svariate proprietà benefiche, come ad esempio quella antiossidante che aiuta il nostro corpo ad accelerare la guarigione di tagli e ferite. È ottimo per contrastare i problemi di digestione e ...