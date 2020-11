Gratta e vinci: con questo metodo scoprivano i biglietti vincenti incassando milioni (Di domenica 1 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa hanno fatto alcuni dipendenti di Lottomatica, intascando presi per milioni di euro, con i biglietti vincenti. E’ successo qualcosa che nessuno si aspettava, o forse no, alcuni dipendenti della società Lottomatica, hanno intascato premi per milioni di euro. Vediamo meglio quanti sono e come hanno fatto. Dipendenti Lottomatica: hanno incassato premi … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 1 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa hanno fatto alcuni dipendenti di Lottomatica, intascando presi perdi euro, con i. E’ successo qualcosa che nessuno si aspettava, o forse no, alcuni dipendenti della società Lottomatica, hanno intascato premi perdi euro. Vediamo meglio quanti sono e come hanno fatto. Dipendenti Lottomatica: hanno incassato premi … L'articolo proviene da Leggilo.org.

GDF : #GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: dipendenti #infedeli della concessionaria dei giochi per conto dello #Stato… - piobulgaro : Intascano 27 milioni di euro con i Gratta e Vinci: il loro metodo era infallibile! Ecco i particolari ??????… - AlGrattino : Gratta e Vinci 01-11-2020 Mini Doppia Sfida # 33-032 (vincita?) LEGGI SO... - peoplexplanet : “Siamo in #pandemia, basta uscire per i gratta e vinci”: la scelta del tabaccaio di #Lodi. #COVID19 #Coronavirus… - mauriziogily : Quei regimi sono quelli in cui i politici rubano di più, e più impunemente. -