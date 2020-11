Daydreamer, Sanem è “la Fenice”: ecco perché (Di domenica 1 novembre 2020) La soap turca “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus” in lingua originale) ha dietro di sé una storia molto interessante, non solo per quanto riguarda il profondo amore tra Can e Sanem; ma anche perché fa riferimento ad un mito: quello della Fenice, “l’araba Fenice“, com’è comunemente chiamata (l’aveva fatto lo storico greco Erodoto). Vogliamo parlarne, mettendolo ovviamente in correlazione alla vicenda che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo? Daydreamer, perché Sanem è assimilabile alla Fenice? Viene subito chiarito, perché Can viene associato da Sanem all’albatro (lei lo chiama “Albatros”, ma è plurale!). E’ uno spirito libero e un uccello che vive ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 1 novembre 2020) La soap turca “– Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus” in lingua originale) ha dietro di sé una storia molto interessante, non solo per quanto riguarda il profondo amore tra Can e; ma anche perché fa riferimento ad un mito: quello della Fenice, “l’araba Fenice“, com’è comunemente chiamata (l’aveva fatto lo storico greco Erodoto). Vogliamo parlarne, mettendolo ovviamente in correlazione alla vicenda che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo?, perchéè assimilabile alla Fenice? Viene subito chiarito, perché Can viene associato daall’albatro (lei lo chiama “Albatros”, ma è plurale!). E’ uno spirito libero e un uccello che vive ...

