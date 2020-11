Covid, Ordine medici Torino: “Serve lockdown subito” (Di domenica 1 novembre 2020) L’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, a fronte delle numerosissime richieste e segnalazioni arrivate nelle ultime ore da medici ospedalieri e da medici di medicina generale, ritiene sia assolutamente necessaria l’istituzione immediata di un nuovo lockdown, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso”. “Siamo pienamente consapevoli delle conseguenze economiche, sociali e psicologiche che può provocare per tutte le persone un nuovo lockdown – sottolinea il presidente dell’Ordine Guido Giustetto – si tratta di un provvedimento che causa enormi disagi e che, pertanto, rappresenta davvero una soluzione estrema, per cui chiediamo ... Leggi su udine20 (Di domenica 1 novembre 2020) L’deiChirurghi e Odontoiatri della Provincia di, a fronte delle numerosissime richieste e segnalazioni arrivate nelle ultime ore daospedalieri e dadina generale, ritiene sia assolutamente necessaria l’istituzione immediata di un nuovo, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso”. “Siamo pienamente consapevoli delle conseguenze economiche, sociali e psicologiche che può provocare per tutte le persone un nuovo– sottolinea il presidente dell’Guido Giustetto – si tratta di un provvedimento che causa enormi disagi e che, pertanto, rappresenta davvero una soluzione estrema, per cui chiediamo ...

