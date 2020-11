Coronavirus: Toti, 'non è più marzo, oggi più fastidio per misure ed economia stanca' (Di domenica 1 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Toti: 'Anziani non indispensabili per lo sforzo produttivo del Paese'. Scoppia la bufera. Poi spiega con un secondo… - fattoquotidiano : Coronavirus, Toti: “Pandemia emotiva. Non chiuderemo Genova”. De Magistris: “Preoccupato per contagi e tensioni soc… - SkyTG24 : Toti: “Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. È polemica - bentivoglio_l : RT @539th: Bassetti : 'non muore nessuno di coronavirus, basta allarme' 26 febbraio 2020 Toti: '22 morti su 25 non erano indispensabili p… - isadoralarosa : RT @antondepierro: Chi ha votato #Toti in #Liguria è complice di questa #vergogna e dovrebbe non riuscire a guardare negli occhi i propri g… -