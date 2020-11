Amazon Prime Video, novembre 2020: tutte le novità in streaming (Di domenica 1 novembre 2020) novembre 2020 su Amazon Prime Video sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming: dal documentario su Tiziano Ferro alla serie Motherland: Fort Salem, ambientata in America in un presente alternativo. novembre 2020 sarà un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Amazon Prime Video: dall' action-thriller The Courier con il premio Oscar Gary Oldman a Il talento del calabrone con Sergio Castellitto all'intera serie cult Macgyver. FERRO è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei. Il film offrirà ai clienti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020)susarà un mese ricco di novità per la piattaforma: dal documentario su Tiziano Ferro alla serie Motherland: Fort Salem, ambientata in America in un presente alternativo.sarà un mese ricco di novità per la piattaforma: dall' action-thriller The Courier con il premio Oscar Gary Oldman a Il talento del calabrone con Sergio Castellitto all'intera serie cult Macgyver. FERRO è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei. Il film offrirà ai clienti ...

