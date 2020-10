Uomo e cane, amici fedeli già undicimila anni fa (Di sabato 31 ottobre 2020) Daniela Uva L'analisi del patrimonio genetico dimostra che vivevano con gli esseri umani fin dal Paleolitico Non è solo il più grande e fedele amico dell'Uomo. È anche il suo più vecchio compagno. Il rapporto così speciale che lega cani e esseri umani è infatti molto più antico di quanto si credesse. Secondo una nuova ricerca condotta al Francis crick institute di Londra, e pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, sembra infatti che già durante la preistoria alcune specie vivessero e lavorassero a strettissimo contatto con le persone e che proprio questa relazione così stretta abbia contribuito all'evoluzione delle razze canine che oggi conosciamo. Per arrivare a questa conclusione gli scienziati britannici hanno sequenziato il Dna di alcuni animali vissuti più di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Daniela Uva L'analisi del patrimonio genetico dimostra che vivevano con gli esseri umani fin dal Paleolitico Non è solo il più grande e fedele amico dell'. È anche il suo più vecchio compagno. Il rapporto così speciale che lega cani e esseri umani è infatti molto più antico di quanto si credesse. Secondo una nuova ricerca condotta al Francis crick institute di Londra, e pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, sembra infatti che già durante la preistoria alcune specie vivessero e lavorassero a strettissimo contatto con le persone e che proprio questa relazione così stretta abbia contribuito all'evoluzione delle razze canine che oggi conosciamo. Per arrivare a questa conclusione gli scienziati britci hanno sequenziato il Dna di alcuni animali vissuti più di ...

