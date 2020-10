Traffico Roma del 31-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione la circolazione irregolare sulla rete viaria della capitale ilè scorrevole sul Raccordo Anulare sulle consolari trasporto pubblico o orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea 1:30 di notte sulla metro C per lavori in servizio termina l’anticipo ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni in servizio prosegue con bus navetta per evitare assembramenti anche questa sera dalle 21 alle 24 chiusura di Campo dei Fiori Piazza Trilussa Piazza Madonna dei Monti via del Pigneto e via Pesa per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito oro Ma appunto luceverde.it e Silvia asciuga il tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...