Tale e Quale Show 2020 | Virginio imita Nek con “Laura non c’è” VIDEO

(Di sabato 31 ottobre 2020)puntata 30 ottobre: l’zione diche canta “Laura non c’è” di Nek. Ecco il. Ieri, venerdì 30 ottobre, è andata in onda la prima puntata didedicata al torneo dei campioni, composto dai sei concorrenti della decima edizione e quattro concorrenti migliori dell’edizione dello scorso anno. Con Carlo Conti alla guida, anche se da casa, visto che è risultato positivo al tampone. In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato la cantante Nek. Arrivato secondo nell’edizione in corso,si è ...

Spettacoli e Cultura - Pago vince la prima puntata del torneo con Carlo Conti in collegamento da casa. Quarto giudice Carlo Verdone. Performance, giudicata positivamente anche dalla giuria, integrata ...“La notizia è che per la prima settimana non ci sarà in tv Carlo Conti!”. Come ben noto, Carlo Conti e è positivo al Covid e quindi sarà in collegamento da casa… Leggi ...