Sulle chiusure siamo in ritardo di due settimane (Di sabato 31 ottobre 2020) Sulle chiusure si è già in ritardo, almeno di due settimane. Quanto meno in alcune Regioni sarebbe stato necessario chiudere prima. Lo dice in un'intervista a Il Messaggero Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell' Università di Padova: "Ora stiamo inseguendo l'epidemia, speriamo che non sia troppo tardi". Se le misure approvate dal governo non avranno un effetto, "saranno inevitabili limitazioni più restrittive. Penso che aspetteranno la prossima settimana per capire se il Dpcm sta dando risultati", aggiunge. Se mercoledì "non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà per forza al lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare". Già si vede "una ...

ad evidenziare la preoccupazione e i dubbi del governo su come agire per fronteggiare il diffondersi del contagio del virus. Sul tavolo l’ipotesi di una maggiore stretta per quanto riguarda la scuola.

