"Sui tamponi qualcosa non torna". La sparata di Paolo Brosio in diretta, a Canale 5 cala il gelo

Adesso per Paolo Brosio inizia il gioco. Il concorrente entra, finalmente, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. "Sono stato 29 giorni perché non mi venivano 2 tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, basta quello. Quindi vuol dire che questa storia dei tamponi…c'è qualcosa che non va. Non sono attendibili e poi se ti viene…", racconta in diretta su Canale 5 nella puntata del 30 ottobre. Imbarazzo in studio. Poi svela ad Adua De Vesco che fuori tutta la sua faccenda tiene banco abbastanza. E lascia senza parole Alfonso Signorini: avrebbe dovuto tacere. Invece svela tutto. Senza freni. Inizi per lui un nuovo percorso dopo il covid, che lo ha ...

