Sonego-Evans in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Vienna 2020

Lorenzo Sonego affronterà Daniel Evans, in occasione delle semifinali dell'Atp 500 di Vienna 2020, prestigioso evento austriaco. L'azzurro ha estromesso dal torneo Novak Djokovic, risultato storico per il tennis italiano, mentre il britannico è riuscito a superare un ottimo Grigor Dimitrov. L'incontro andrà in scena oggi, sabato 31 ottobre, programmato non prima delle ore 15.00 e in diretta televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che offre peraltro dei live streaming tramite il proprio sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con annessi aggiornamenti post-match.

