Rai Storia non chiude (Di sabato 31 ottobre 2020) e non viene accorpata con altre reti. A smentire i rumors circolati nei giorni scorsi è ufficialmente la Rai con una nota al termine del Consiglio d'amministrazione di oggi, nel corso del quale "è stata aggiornata la situazione sull'emergenza coronavirus, l'attività della task force aziendale e gli impatti economici e finanziari"."L'Amministratore delegato - spiega la nota di Viale Mazzini - ha affermato che le ipotesi relative a chiusure o accorpamenti del canale Rai Storia e del canale Rai Sport sono riconducibili a simulazioni e scenari volti ad affrontare la situazione economica ma non c'è alcuna volontà di chiudere nè accorpare i suddetti canali e ha anzi confermato l'impegno per rafforzare ulteriormente l'offerta culturale della Rai in un momento ...

