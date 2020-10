Positiva viene dimessa e muore in casa: si era infettata dal parrucchiere (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stata ricoverata il 19 ottobre scorso all’ospedale di Avezzano dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid-19, i medici dell’Annunziata di Sulmona le avevano diagnosticato una polmonite bilaterale e il tampone aveva confermato la sua positività al coronavirus. Grazia Sorrentino, ottantadue anni di Salerno, ma domiciliata a Campo di Giove, in provincia dell'Aquila, è morta ieri nella sua abitazione del centro montano dove si era trasferita da oltre un mese e dove aveva importato il virus dalla Campania dopo essere stata dal parrucchiere nella sua città d’origine, Salerno, appunto, da dove era stata tracciata. A stroncarla è stato un attacco cardiaco, ma il suo decesso è stato considerato dalla Asl comunque come caso Covid, perché ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stata ricoverata il 19 ottobre scorso all’ospedale di Avezzano dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid-19, i medici dell’Annunziata di Sulmona le avevano diagnosticato una polmonite bilaterale e il tampone aveva confermato la sua positività al coronavirus. Grazia Sorrentino, ottantadue anni di Salerno, ma domiciliata a Campo di Giove, in provincia dell'Aquila, è morta ieri nella sua abitazione del centro montano dove si era trasferita da oltre un mese e dove aveva importato il virus dalla Campania dopo essere stata dal parrucchiere nella sua città d’origine, Salerno, appunto, da dove era stata tracciata. A stroncarla è stato un attacco cardiaco, ma il suo decesso è stato considerato dalla Asl comunque come caso Covid, perché ...

Il totale dei positivi in Campania è di 55.470 su un ... «Tutto il personale - sottolinea - viene periodicamente sottoposto a screening».

Castel Viscardo, altri 2 casi positivi al Covid-19. In totale sono 11

Attualmente sono, quindi, 11 i casi positivi, di residenti o domiciliati ... Visto l’estendersi dei contagi, sia in ambito comunale che regionale, viene ripetuto a tutta la cittadinanza l’invito alla ...

