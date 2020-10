Malesani | «Dico basta con il calcio Mi hanno messo da parte»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Albertodice addio al: le dichiarazioni dell’ex tecnico di Parma e Genoa Albertodice addio al. Le dichiarazioni dell’ex tecnico (tra le tante) di Parma e Genoa. «Ormai è così. La decisione è maturata con razionalità nel corso di questi anni. Quando senti che ti allontanano un po’, è inutile insistere. A un certo punto midalladegli allenatori che consideravano finiti e con il tempo l’ho accettato. Non c’è problema, mi esprimo in un altro mondo. Venivo dal mondo aziendale prima e oggi ci sono tornato. Quasi chiudendo un cerchio. A volte ho provato del dispiacere, ma non traumi. Quelli proprio no». Leggi su ...