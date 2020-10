Lucio Battisti, dal 3 novembre in edicola “Una donna per amico” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Una donna Per Amico” di Lucio Battisti – Per gentile concessione di Daniele Mignardi Promopressagency1978: negli studi di registrazione The Manor, in una sontuosa villa vittoriana nell’Oxfordshire, a sud di Londra, prende vita “Una donna per amico”, uno dei più grandi successi discografici non solo di Lucio Battisti, ma della storia della musica italiana. L’album uscirà nell’ottobre di quell’anno, conquistando il primo posto della classifica italiana dei dischi più venduti, rimanendovi per 14 settimane consecutive e registrando vendite peroltre 700 mila copie. Il singolo “Una donna per amico/Nessun dolore” avrebbe così spodestato “Wuthering ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) “UnaPer Amico” di– Per gentile concessione di Daniele Mignardi Promopressagency1978: negli studi di registrazione The Manor, in una sontuosa villa vittoriana nell’Oxfordshire, a sud di Londra, prende vita “Unaper amico”, uno dei più grandi successi discografici non solo di, ma della storia della musica italiana. L’album uscirà nell’ottobre di quell’anno, conquistando il primo posto della classifica italiana dei dischi più venduti, rimanendovi per 14 settimane consecutive e registrando vendite peroltre 700 mila copie. Il singolo “Unaper amico/Nessun dolore” avrebbe così spodestato “Wuthering ...

Testo alternativo 1978: negli studi di registrazione The Manor, in una sontuosa villa vittoriana nell’Oxfordshire, a sud di Londra, prende vita “Una donna per amico”, uno dei più grandi successi disco ...

