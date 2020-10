Katia Follesa, un video per ridere degli attacchi sul dimagrimento (Di sabato 31 ottobre 2020) Per mettere fine, con una risata, alla polemica ha chiamato in causa anche suo marito che la doveva difendere come Fedez fa con Chiara Ferragni. Solo che la coppia Katia Follesa-Angelo Pisani, entrambi attori comici ne ha fatto uscire una scenetta in cui la difesa era la Ferragni e non Katia finita nel tritacarne degli hater dopo essere dimagrita. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 ottobre 2020) Per mettere fine, con una risata, alla polemica ha chiamato in causa anche suo marito che la doveva difendere come Fedez fa con Chiara Ferragni. Solo che la coppia Katia Follesa-Angelo Pisani, entrambi attori comici ne ha fatto uscire una scenetta in cui la difesa era la Ferragni e non Katia finita nel tritacarne degli hater dopo essere dimagrita.

Katia è apparsa raggiante, notevolmente dimagrita e molto sexy, ma il cambiamento non è piaciuto a tutti i fan che hanno insinuato che una comica non può essere avvenente per poter far ridere. Leggi a ...

