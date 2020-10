Inter, contro il Parma per diventare Lukaku-indipendenti (Di sabato 31 ottobre 2020) Romelu Lukaku (Credits: Getty Images)L’Inter oggi alle 18 affronterà a San Siro il Parma di Fabio Liverani. I nerazzurri, in emergenza in attacco con le assenze di Sanchez e (soprattutto) Lukaku, sono costretti a ottenere i tre punti per riavvicinarsi alla vetta. La grande sfida di Antonio Conte sarà dimostrare a tifosi e addetti ai lavori (e anche a se stesso) di non essere Lukaku-dipendente; le sfide più delicate sino a questo momento hanno visto nel belga il deus ex machina che le ha risolte. Gli esempi sono quelli dei match contro il Borussia Moenchengladbach e contro il Genoa. Oggi l’Inter schiererà molto probabilmente Perisic insieme a Lautaro in attacco, con Pinamonti che partirà dalla panchina. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Romelu(Credits: Getty Images)L’oggi alle 18 affronterà a San Siro ildi Fabio Liverani. I nerazzurri, in emergenza in attacco con le assenze di Sanchez e (soprattutto), sono costretti a ottenere i tre punti per riavvicinarsi alla vetta. La grande sfida di Antonio Conte sarà dimostrare a tifosi e addetti ai lavori (e anche a se stesso) di non essere-dipendente; le sfide più delicate sino a questo momento hanno visto nel belga il deus ex machina che le ha risolte. Gli esempi sono quelli dei matchil Borussia Moenchengladbach eil Genoa. Oggi l’schiererà molto probabilmente Perisic insieme a Lautaro in attacco, con Pinamonti che partirà dalla panchina. ...

