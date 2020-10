“Indie Jungle” è il nuovo programma musicale su Sky Arte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Calibro35 skySono i CALIBRO 35 i prossimi protagonisti di INDIE JUNGLE, ildi approfondimento, che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti, in onda su Sky. Esclusive serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato racconto che rende questi live anche dei veri e propri mini documentari. Inaugurato lo scorso 17 ottobre, il calendario di INDIE JUNGLE prosegue con i Calibro 35, protagonisti della puntata che andrà in onda sabato 31 ottobre, dalle ore 20.30 su Sky, on demand e in streaming su NOW TV. I calibro 35 Reduci dalla pubblicazione dell’ultimo album “Momentum”, rilasciato a gennaio 2020, i Calibro 35 sono considerati un punto di ...