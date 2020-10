Il Covid ’spegne’ i teatri, TgR della Liguria va in onda dall’Ariston di Sanremo (Di sabato 31 ottobre 2020) Teatro Ariston di Sanremo Sale vuote, palchi spogli, luci spente. La pandemia fa calare il sipario sui teatri italiani, piccoli o grandi che siano. Dall’esigenza di rompere il silenzio e in qualche modo lanciare un messaggio di speranza e ripartenza, il TgR della Regione Liguria porta il proprio notiziario nel luogo simbolo dello spettacolo italiano: il Teatro Ariston di Sanremo. Nella giornata odierna (sabato 31 ottobre), il telegiornale regionale delle 14.00 racconterà il momento che sta vivendo l’Ariston e accenderà i riflettori sul problema della cultura, che come detto non riguarda soltanto i grandi teatri ma anche le piccole realtà, e che tocca direttamente centinaia di operatori. Si parlerà del futuro delle iniziative ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 31 ottobre 2020) Teatro Ariston diSale vuote, palchi spogli, luci spente. La pandemia fa calare il sipario suiitaliani, piccoli o grandi che siano. Dall’esigenza di rompere il silenzio e in qualche modo lanciare un messaggio di speranza e ripartenza, il TgRRegioneporta il proprio notiziario nel luogo simbolo dello spettacolo italiano: il Teatro Ariston di. Nella giornata odierna (sabato 31 ottobre), il telegiornale regionale delle 14.00 racconterà il momento che sta vivendo l’Ariston e accenderà i riflettori sul problemacultura, che come detto non riguarda soltanto i grandima anche le piccole realtà, e che tocca direttamente centinaia di operatori. Si parlerà del futuro delle iniziative ...

