Halloween | l’orrore nell’arte attraverso i secoli

(Di sabato 31 ottobre 2020) Medusa, Caravaggio. PhotoCredit: L’isola di Omero.Nella settimana tutta dedicata ad, su Metropolitan Magazine non può mancare un approfondimento legato all’orrore nell’arte. Quali sono state le immagini utilizzate dagli artisti per rappresentare il mondo dell’occulto e la morte? Come si sono evoluti i suoi simboli nell’arte contemporanea? Il macabro nell’arte, tra messaggio di morte ed espressione di fugacità L’arte è espressione del mondo in cui viviamo. Perè stata veicolo di messaggi e contenuti dalle diversissime radici: dalla sfera religiosa al mondo pagano, fino all’emancipazione dell’arte come esclusivo modello di bellezza, libero da ogni obiettivo didattico o propagandistico. C’è un aspetto dell’arte, poi, inquietante, ...