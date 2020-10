Halloween: ecco i calciatori che non avrebbero bisogno di maschere (Di sabato 31 ottobre 2020) Halloween è finalmente giunto. Una delle feste più amate dai bambini, dalla più stretta tradizione americana, è pronta a tornare nelle nostre case. Sarà gara, tra i pargoli, a chi indosserà il vestito più bello o, per meglio dire, il più spaventoso. Immaginando fantasiosamente che anche i calciatori professionisti festeggino la ricorrenza, proviamo a vedere chi non avrebbe esattamente bisogno di indossare una maschera. Ricordando, chiaramente, che l’aspetto fisico non ha alcuna rilevanza e si prova solo a sorridere un pò. Avessimo fatto questa classifica negli anni ’90, probabilmente non sarebbero bastati 20 nomi. In passato, era assai frequente trovare calciatori dai look particolari e poco curati. Per anni ed anni, senza demeritarlo, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)è finalmente giunto. Una delle feste più amate dai bambini, dalla più stretta tradizione americana, è pronta a tornare nelle nostre case. Sarà gara, tra i pargoli, a chi indosserà il vestito più bello o, per meglio dire, il più spaventoso. Immaginando fantasiosamente che anche iprofessionisti festeggino la ricorrenza, proviamo a vedere chi non avrebbe esattamentedi indossare una maschera. Ricordando, chiaramente, che l’aspetto fisico non ha alcuna rilevanza e si prova solo a sorridere un pò. Avessimo fatto questa classifica negli anni ’90, probabilmente non sarebbero bastati 20 nomi. In passato, era assai frequente trovaredai look particolari e poco curati. Per anni ed anni, senza demeritarlo, il ...

