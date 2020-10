Grande Fratello Vip 5: la lite tra Francesco Oppini e Dayane Mello (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, in nottata, Francesco Oppini si è scagliato duramente contro Dayane Mello per la nomination che, lunedì, lo vedrà impegnato contro Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. I due vipponi non salvati saranno i primi nominati al televoto della prossima settimana. https://www.instagram.com/p/CG TRC JKM1/ Il telecronista sportivo non ha gradito la motivazione della modella brasiliana con cui ormai i rapporti sembrano incrinati per sempre… almeno all’interno del ‘Grande Fratello Vip’: Oppini: “Le bugie hanno le gambe corte. Io ho la coscienza pulita. Sei arrogante, maleducata, aggressiva con molta tranquillità. Se ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo la quattordicesima puntata del ‘Vip’, in nottata,si è scagliato duramente controper la nomination che, lunedì, lo vedrà impegnato contro Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. I due vipponi non salvati saranno i primi nominati al televoto della prossima settimana. https://www.instagram.com/p/CG TRC JKM1/ Il telecronista sportivo non ha gradito la motivazione della modella brasiliana con cui ormai i rapporti sembrano incrinati per sempre… almeno all’interno del ‘Vip’:: “Le bugie hanno le gambe corte. Io ho la coscienza pulita. Sei arrogante, maleducata, aggressiva con molta tranquillità. Se ...

