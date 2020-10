Giorgia Rossi assente a Pressing: la giornalista è positiva al Coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) La conduttrice Mediaset ha contratto il Covid-19: a dare l'annuncio la diretta interessata via Instagram. La 33enne non potrà condurre il programma sportivo in onda su Italia Uno. L'articolo Giorgia Rossi assente a Pressing: la giornalista è positiva al Coronavirus proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 31 ottobre 2020) La conduttrice Mediaset ha contratto il Covid-19: a dare l'annuncio la diretta interessata via Instagram. La 33enne non potrà condurre il programma sportivo in onda su Italia Uno. L'articolo: laalproviene da Gossip e Tv.

