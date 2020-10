GfVip, Patrizia De Blanck con Brosio: “Sono stata posseduta” (Di sabato 31 ottobre 2020) Al GfVip una strana conversazione tra Patrizia De Blanck e Paolo Brosio ha preso piede nella nottata, i due hanno parlato di Satana, demoni e Cristo. Paolo Brosio è entrato… Questo articolo GfVip, Patrizia De Blanck con Brosio: “Sono stata posseduta” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 ottobre 2020) Aluna strana conversazione traDee Paoloha preso piede nella nottata, i due hanno parlato di Satana, demoni e Cristo. Paoloè entrato… Questo articoloDecon: “Sonoposseduta” è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - sagio90 : Ma voi in questi 50 giorni avete mai visto Patrizia in doccia o nella vasca? ?? #gfvip - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Stefania immune! Contessa te la pjinderculo Patrizia #gfvip - fabiana_defenza : RT @ThisCasino: Patrizia: 'paolo ma tu sei convalescente non bere' Paolo: 'ma un po di vino non fa male! Persino Gesù alle nozze di cana tr… - KSeregni : Brosio vuole bere. La Contessa gli dice NO perché è convalescente. Brosio: EH MA ANCHE GESÙ ALLE NOZZE DI CANA HA… -