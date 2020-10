“Errori e bugie dietro il lockdown” | così Franco Bechis de Il Tempo fa la sua denuncia

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Articolo shock che smuove inevitabimente le coscienze, questa mattina su Il, giornalista de Il, ha infatti osservato: “Gli esponenti del comitato tecnico scientifico pur facendo come ieri conferenze stampa settimanali su dati anche questi vecchi, non rispondono alle domande della stampa dirette a conoscere i dati dei contagi che hanno portato alle varie decisioni prese nei Dpcm di Giuseppe Conte: quali numeri hanno consigliato di chiudere la sera ristoranti, bar e pub, quali la didattica a distanza al 75% nelle scuole superiori, quali ancora la serrata di palestre, teatri e cinema e tutto ciò che finora è stato fermato. Silenzio assoluto. O perché quei numeri non ci sono, o perché sono circolate talmente tanteda parte degli esponenti ...