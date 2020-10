Dixie D’Amelio e Liam Payne: la nuova hit natalizia “Naughty list” (Di sabato 31 ottobre 2020) Dixie D’Amelio sulla vetta del successo La celebre cantante e tiktoker americana collabora con la pop star britannica Liam Payne, ex membro dei One Direction. Insieme cantano “Naughty list”, un duetto natalizio che scalerà le classifiche. Dixie non aveva mai avuto alle spalle una produzione musicale di tale importanza e nel mentre che la sorella Charli D’Amelio spopola su TikTok, anche lei fa del suo meglio nella sua carriera. Il brano è uscito ieri e i fan di entrambi hanno fatto una combo perfetta e già gli ascolti sulle varie piattaforme, sono tantissimi. La loro collaborazione non è stata rivelata immediatamente, ma lo hanno annunciato per l’appunto con un tiktok sul profilo di lei con un estratto esclusivo in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 ottobre 2020)D’Amelio sulla vetta del successo La celebre cantante e tiktoker americana collabora con la pop star britannica, ex membro dei One Direction. Insieme cantano “Naughty list”, un duetto natalizio che scalerà le classifiche.non aveva mai avuto alle spalle una produzione musicale di tale importanza e nel mentre che la sorella Charli D’Amelio spopola su TikTok, anche lei fa del suo meglio nella sua carriera. Il brano è uscito ieri e i fan di entrambi hanno fatto una combo perfetta e già gli ascolti sulle varie piattaforme, sono tantissimi. La loro collaborazione non è stata rivelata immediatamente, ma lo hanno annunciato per l’appunto con un tiktok sul profilo di lei con un estratto esclusivo in ...

